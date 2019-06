David Beckham blijft dochter kussen

Beckham was samen met zijn dochter Harper aanwezig bij het WK Vrouwen en zag hoe Engeland Noorwegen versloeg. Het duo werd vergezeld door Beckhams moeder. Voorafgaand aan de wedstrijd werd David op de gevoelige plaat gelegd terwijl hij zijn dochter een kus op haar mond gaf.

In het verleden sprak Beckham zich al eens duidelijk uit over al het commentaar dat hij krijgt. „Ik kus al mijn kinderen op de mond”, zei hij in 2017. „Behalve Brooklyn, misschien, die is achttien en zou het wat vreemd vinden. Maar ik toon altijd veel affectie, zo ben ik opgevoed, en mijn vrouw Victoria trouwens ook.”

David en Victoria hebben vier kinderen: Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) en Harper (7).