Sterren vieren homohuwelijk Australië

Miley Cyrus, partner van de Australische acteur Liam Hemsworth, schreef: „Yes! Gefeliciteerd Australië! Elke stap die gezet wordt, is één dichter bij wereldvrede. Ik hou van je! Ben er trots op Australiër te zijn via mijn partner.”

Sam Smith vult zijn tijdlijn met tweets en retweets over het nieuws dat hem ’ademloos’ maakt. Hij had graag in Australië willen zijn om het mee te vieren. Hij riep zes keer ’Yes’ om zijn emoties te uiten en voegde er huilende emoticons aan toe. Zijn tijdlijn vol regenbogen maakt hem volmaakt gelukkig. „Blijf regenbogen tweeten tot je duimen er pijn van doen!”.

Zangeres Sia is ook razend enthousiast: „Het Australische volk heeft zich luid en duidelijk uitgesproken. Liefde is liefde.” Ze voegde hier drie regenboogvlaggen van de LGBT-community aan toe.

Beroemdheden EllenDeGeneres, Ricky Martin, Kylie Minoque en Stephen Fry lieten zich ook niet onbetuigd op het sociale platform.