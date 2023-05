Premium Het beste van De Telegraaf

De grote drie van de moderne kunst in Alkmaar Zonder Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier geen Bergense School

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Voor zijn monumentale weergave van de graflegging van Christus liet Jaap Weijand zich overduidelijk beïnvloeden door Le Fauconnier, Van Gogh en Cézanne.

In een klassiek opgezette tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar legt conservator Marjan van Heteren haarfijn uit door wie de kunstenaars van de zogeheten Bergense School beïnvloed werden. Zonder Vincent van Gogh, Paul Cézanne en Henri Le Fauconnier was dit Hollandse expressionisme, met zijn overduidelijke kubistische invloeden, nooit van de grond gekomen.