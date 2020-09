Meghan: ’Dit zijn de belangrijkste presidentsverkiezingen ooit’

„De verkiezingsdag is al over zes weken. Elke vier jaar wordt ons verteld dat dit ’de belangrijkste verkiezing van ons leven’ is. Maar deze keer is dat echt zo”, zei Meghan. „Als we stemmen, dan worden onze waarden omgezet in actie en onze stemmen gehoord. Je stem is een herinnering dat je ertoe doet. Want je doet ertoe, en je verdient het om gehoord te worden.”

Harry vertelde dat hij zelf niet mag stemmen tijdens de verkiezingen. De prins deed wel een oproep aan de kijkers om in de aanloop naar de verkiezingen op te staan tegen haatspraak, misinformatie en online-negativiteit. Volgens Harry kunnen de gevolgen namelijk heel groot zijn als mensen zich daardoor laten beïnvloeden.