HBO verslaat Netflix in Emmy-race

De grootste leverancier voor HBO was Game Of Thrones, dat het recordaantal van 32 nominaties scoorde. Ook miniserie Chernobyl scoorde erg goed. De show over de kernramp in Tsjernobyl maakt kans op 19 prijzen.

Voor Netflix deed When They See Us het goed bij de nominaties. De op een waargebeurd verhaal gebaseerde miniserie van Ava DuVernay over vijf onterecht voor verkrachting veroordeelde jongens werd genomineerd voor zestien awards.

De Televsion Academy maakte dinsdag zowel de genomineerden voor de Primetime Emmy Awards bekend, als die voor de Primetime Creative Arts Emmy Awards voor kleinere acteerawards en technische prijzen. In totaal werd HBO daarbij 137 keer genomineerd en Netflix 117. Het reguliere televisiekanaal NBC staat met 58 awards op de derde plaats, gevolgd door streamer Amazon met 47 nominaties.