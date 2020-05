Rechter wijst zoveelste verzoek vrijlating R. Kelly af

Daar dacht de rechter anders over. „Ik ben het er niet mee eens dat een diagnose van prediabetes een dwingende reden is voor de vrijlating van de beklaagde”, schreef Donnelly in haar beslissing. „Hoewel diabetes is geïdentificeerd als een risicofactor voor COVID-19, geldt niet hetzelfde voor prediabetes, een aandoening die bijna een op drie Amerikaanse volwassenen treft.”

De zanger zit vast in afwachting van verschillende rechtszaken die tegen hem lopen. Kelly, die zelf blijft volhouden onschuldig te zijn, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

Kelly heeft meerdere keren - zonder succes - een vrijlatingsverzoek ingediend.