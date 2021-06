Dolly Dots gaan weer optreden

De zangeressen kondigden in januari 2020 een reünietournee aan. Maar deze moest worden afgelast vanwege de coronapandemie. Nu gaan Angela Groothuizen, Patty Zomer, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers alsnog de theaters in. Zij kwamen al eens opnieuw samen in 2016, voor een gastoptreden bij de Toppers.

De tour was al vrijwel uitverkocht toen de coronacrisis uitbrak. De kaarten die toen zijn gekocht, zijn geldig voor de nieuwe data die via de theaters zijn gecommuniceerd. Er zijn nog wel kaarten beschikbaar in Den Bosch, Apeldoorn en het nieuwe theater Amare in Den Haag.