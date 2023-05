Premium Het beste van De Telegraaf

De oorlog was altijd aanwezig in huis Micha en Harry de Winter

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Micha (l.) en Harry de Winter maken een reis door hun gedeelde verleden. Ⓒ foto EO

Hij was 25 jaar en woog 35 kilo toen Max de Winter door de Russen bevrijd werd uit kamp Sachsenhausen. Honderd kilometer liep hij naar Havelberg waar het Amerikaanse leger hem opving. In het nalatenschap van zijn ouders vond Micha de Winter de landkaart die vader Max in 1945 had gebruikt. Samen met zijn broer Harry loopt hij in de EO-documentaire Broertje (NPO 2, 22:50 UUR) deze tocht. tocht.