Monica Geuze woedend na uitgelekte foto’s dochtertje

Monica deelde woensdag op Instagram Stories een bericht dat ze van een van haar volgers had ontvangen. Hierin wordt de vlogster gewaarschuwd voor een persoon die mogelijk toegang heeft tot een privéaccount van Monica waarop foto’s van haar dochter staan.

„Ik heb een account van Zara-Lizzy voor vrienden en familie, waar zij foto’s van haar kunnen zien”, schrijft Monica in een bericht dat ze inmiddels heeft verwijderd. „Verder scherm ik haar altijd af van sociale media om haar te beschermen. (...) Dat er iemand is in die kleine groep, die haar ’mag’ volgen, en vervolgens screenshots maakt en verspreidt, vind ik echt walgelijk.”

Misselijkmakend

De YouTube-ster heeft in twee dagen tijd al meer dan 75 berichten ontvangen waarin wordt gerefereerd aan de gelekte foto’s van Zara-Lizzy, die ook zouden rondgaan in whatsappgroepen.

„Ik vind dit een walgelijk en misselijkmakend idee. Stuur van mij door wat je wil, maar doe dat alsjeblieft niet van een kind van twee, dat die keuze niet heeft.”