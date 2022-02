Terugkeer Bilal Wahib op Instagram van korte duur

Sterren

Oussama Ahammoud over incident met Bilal Wahib: ’Ik ben volwassen geworden’

Oussama Ahammoud is door de veelbesproken livestream waarin zijn goede vriend Bilal Wahib een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien in een klap volwassen geworden. De acteur, die getuige was in de zaak, heeft ervan geleerd, zegt hij in een interview met LINDA.meiden.