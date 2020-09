Prins William blij dat kinderen weer uit huis zijn

De 38-jarige prins zegt dat hij en zijn vrouw Catherine een 'zucht van verlichting' slaakten toen prins George (7) en prinses Charlotte (5) een paar dagen geleden weer naar school gingen. Hoewel hij het ook ’geweldig’ vond om de kinderen altijd in de buurt te hebben, was hij er aan toe dat ze weer zouden gaan.

„Ik denk dat elke ouder opgelucht adem haalt nu school weer is begonnen”, vertelt hij lachend in gesprek met een politieagent tijdens een bezoek aan Belfast ter gelegenheid van de Dag van de Hulpdiensten. „Vijf maanden... Het was geweldig, maar het zijn vijf lange maanden geweest.”