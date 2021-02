Zelfgemaakte kunst Kanye West opgekocht door verzamelaar

„Kanye’s neef had alle werken in zijn bezit, die dateren vanuit de dagen dat Kanye nog student was aan de Polaris School in Chicago”, vertelt een bron aan Page Six. Toen Basnayake het portfolio twee weken geleden in handen kreeg, besloot hij de stukken direct te kopen. Hoeveel de verzamelaar voor de kunstwerken heeft betaald, is niet bekend.

Een taxateur van de Antiques Roadshow liet vorig jaar weten dat zijn werk tussen de 16.000 en 23.000 dollar waard is. „Wat me echt tot deze stukken aantrok, was het feit dat veel mensen zich waarschijnlijk niet realiseren hoe getalenteerd hij is als artiest naast zijn muziekcarrière. Deze stukken demonstreren een buitengewone vaardigheid als kunstenaar.”

De collectie bestaat onder meer uit een surrealistische tekening van een gehoornd figuur met meerdere ogen, twee groene landschappen en en twee portretten.

(Tekst loopt verder onder video)

North West

Het artistieke talent van Kanye lijkt overgeslagen te zijn naar zijn oudste dochter North, die inmiddels ook schilderles heeft. Eerder deze week postte Kim een schilderijtje van North op sociale media, waarop veel kritiek van volgers kwam omdat zij niet geloofden dat het door het kleine meisje was gemaakt.

„Val me niet aan als het om mijn kinderen gaat. Mijn dochter en haar beste vriendinnetje hebben les in schilderen met olieverf, waar hun talent en creativiteit wordt aangemoedigd”, reageerde Kim boos. „North heeft ontzettend hard aan haar schilderij gewerkt, ze heeft er een paar weken over gedaan.”