Jan Smit herkent eigen werk in single Suzan & Freek

„Hoe vaak zouden Suzan & Freek ’Cupido’ hebben geluisterd vroeger?”, schrijft Jan op Instagram bij een geluidsfragment van Weg Van Jou waarin Cupido duidelijk te herkennen is. De Volendammer vindt het overigens geen punt. Hij plaatste de hashtag #IkRekenHetGoed bij zijn opmerking.

De coronacrisis hakt er ook bij muziek makend Nederland flink in. Net als de rest van Nederland zitten Suzan & Freek al weken thuis en en dus gebruiken ze die tijd om nieuwe muziek te maken. „We daar daar zeventig procent van de dag mee”, vertelde het duo eerder aan deze krant.

Hun nieuwe single Weg van jou vloeide daar uit voort. „Officieel is dit geen coronalied, de basis hebben we al eerder gemaakt. Maar toen we er mee aan de slag gingen merkten we wel dat het precies past nu. Het gaat over weg zijn van elkaar en dat kan zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Figuurlijk was ik al gek op Freek hoor, maar naarmate je langer samen thuis zit word je je daar nóg bewuster van.”