Kim Cattrall bevestigt terugkeer in spin-off Sex and the City

Cattrall, die een van de vier hoofdrollen in Sex And The City speelde, sloot eerder een terugkeer in de spin-off uit. Ze zei dat ze het scenario van And Just Like That... niet goed genoeg vond. Bovendien heeft de actrice al jarenlang ruzie met een van de andere hoofdrolspeelsters, Sarah Jessica Parker.

Volgens ingewijden gaat het slechts om één scène en heeft ze de andere hoofdrolspeelsters van de serie niet gezien. Samantha zou in de aflevering een telefoongesprek voeren met Carrie Bradshaw (Parker). Cattrall zou de scène in maart hebben opgenomen.

App-berichten

Haar personage Samantha werd in het eerste seizoen overigens wel genoemd. Carrie Bradshaw verstuurt ook een aantal app-berichten naar Samantha, die volgens het verhaal naar Londen is verhuisd.

Het tweede seizoen is vanaf 22 juni te zien op HBO Max. And Just Like That... verscheen in 2021 bijna twintig jaar na de originele serie, die liep van 1998 tot 2004. In 2008 en 2010 kwamen er ook twee films uit. Hierin was Cattrall wel te zien.