Oorlog geliefder dan George Michael

Midway komt binnen op de tweede plek van de bioscooplijst; Last Christmas staat op de derde plek. Dat blijkt vrijdag uit de lijst van de Nederlandse bioscopen. Midway handelt over de zeeslag in de Stille Oceaan waarbij de Amerikanen de Japanners in juni 1942 een gevoelige nederlaag toebrachten. De vernietiging van een aantal grote Japanse vliegdekschepen was mede een vergeldingsactie voor de aanval op Pearl Harbor in december 1941. In de film spelen Woody Harrelson, Ed Skrein, Patrick Wilson en zanger Nick Jonas de hoofdrollen.

Op de eerste plek staat na zes weken nog steeds Joker. De rolprent over de grote tegenstander van Batman trok in de Nederlandse bioscopen al bijna een miljoen bezoekers. Acteur Joaquin Phoenix geldt als een grote kanshebber bij de Oscars in februari.

In de arthouse-bioscopen doet vooral Amazing Grace het heel goed, een registratie van de opname van het wereldberoemde album van Aretha Franklin uit 1972. Een titel die ook veel publiek trekt daar is het Zweeds-Georgische LGBT-drama And then we danced, over een Georgische danser die er achter komt dat hij op mannen valt. De film, die prijzen won op het festival van Cannes, is dit jaar de Zweedse inzending voor de Oscars.