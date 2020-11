Dua Lipa in tranen om zes Grammy-nominaties

„Mijn hart gaat tekeer en ik ben helemaal in shock!”, schreef ze bij de post. „Dank voor al jullie liefde en steun en dank aan de Recording Academy. Ik moet even gaan liggen om dit allemaal in me op te nemen.”

Het album Future Nostalgia van de zangeres gaat op voor de awards voor beste album en beste popalbum. Single Don’t Start Now is in de race voor drie Grammy’s voor onder meer liedje van het jaar en nummer Un Dia (One Day) dat ze met J Balvin, Bad Bunny en Tainy uitbracht maakt kans op de Grammy voor beste samenwerking.

Dua heeft al twee Grammy’s in de kast staan: in 2019 won ze de prijs voor beste nieuwe artiest en beste danceplaat voor Electricity, die ze samen met Diplo en Mark Ronson uitbracht.