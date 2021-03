Songfestival met publiek: ’Bedoeling om deelnemers uit 41 landen bij elkaar te brengen’

Premium Film

Junkie XL scoort nieuwe hit

INTERVIEW - Als jochie kocht hij al strips over King Kong, later verzamelde Tom Holkenborg (53) alle films over Godzilla op VHS videobanden. Dat medium mag dan inmiddels achterhaald zijn, in monsterfilms zit nog altijd muziek, imiddels ook van hemzelf: „Ik ben nou eenmaal goed in bombast.”