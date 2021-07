Loiza Lamers en Rijk Hofman nieuw presentatieduo

In Singletown worden vijf stellen gevolgd die hun relatie tijdelijk op pauze zetten om te kijken of het single leven beter bij hen past. Ze worden gemixt en nemen hun intrede in twee appartementen in Rotterdam, waar ze ontdekken of een leven als vrijgezel misschien toch prettiger is.

„Ik ben trots dat ik de kans krijg om dit geweldige programma samen met Rijk te mogen maken”, laat Loiza weten. „Ik kan niet wachten om dit programma eindelijk te gaan draaien en kijk uit naar het moment dat het voor iedereen te zien is.”

Ook Rijk is enthousiast. „Ik zou geen realityshow presenteren als het al in theorie niet de allerleukste is”, zegt hij. „En wat ik zo leuk vind, is dat we niemand sturen tot iets en we iedereen zelf laten ontdekken wat ze echt willen.”