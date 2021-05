Songfestivalcoryfeeën zijn woest!

Cultuur

Festival Down The Rabbit Hole in vier minuten uitverkocht

De laatste kaarten voor het Nederlandse festival Down The Rabbit Hole zijn in vier minuten uitverkocht. Dat laat de organisatie weten via sociale media. Er waren achtduizend kaarten in de verkoop voor het muziekfestival, waar onder meer Gorillaz, Disclosure, Doe Maar en Balthazar optreden.