Bond-producent ziet in prins William perfecte 007

De filmmakers stelden dat ze nog steeds ’op jacht’ zijn naar de opvolger van Daniel Craig, die na vijf James Bond-films is gestopt met de rol van de beroemde geheim agent. "Helaas is de persoon die we net ontmoet hebben niet beschikbaar. Hij heeft het te druk, maar zou wel de perfecte kandidaat zijn. Hij heeft het allemaal in zich", aldus Broccoli.

De 62-jarige producente wijst daarmee onder meer naar het feit dat William een helikopter kan besturen en heeft gediend bij de Britse luchtmacht.

Voor Craig kwam er vorig jaar met No Time To Die als vijfde film na bijna zestien jaar een eind aan zijn avontuur als 007. De Britse acteur was de zesde Bond na voorgangers Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton en Pierce Brosnan.