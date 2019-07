YouTube-mijlpaal voor Bohemian Rhapsody

Tot nu toe ging die eer naar November Rain van Guns ’n’ Roses, dat in 1991 verscheen. Beide popsongs komen echter nog niet in de buurt van de meest gestreamde video op YouTube. Dat record is nog steeds in handen van Luis Fonsi, die in 2017 verantwoordelijk was voor dé zomerhit Despacito. De bijbehorende video werd ruim 6,3 miljard keer bekeken.

Het is het zoveelste record voor de Queen-hit Bohemian Rhapsody, dat eind vorig jaar al het meest gestreamde nummer uit de 20e eeuw werd. Uit data van streamingdiensten als Spotify, Apple Music en YouTube bleek in november dat Bohemian Rhapsody wereldwijd 1,6 miljard keer was beluisterd.

De muziek van Queen, en Bohemian Rhapsody in het bijzonder, staat weer volop in de belangstelling dankzij de vorig jaar verschenen succesvolle biopic over de band.