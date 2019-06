Glastonbury ontkent komst Lady Gaga en Bradley Cooper

„Voordat dit helemaal uit de hand loopt... Het antwoord is nee, dit gaat niet gebeuren”, twitterde festivalbazin Emily Eavis. Daarmee reageerde ze op verhalen dat Gaga en Bradley, die samen in A Star is Born speelden, een verrassingsoptreden zouden verzorgen. Die geruchten werden de wereld in geholpen door een Britse radiopresentatrice die beweerde dat Bradley haar had verteld dat hij op Glastonbury staat.

Het beroemde festival, dat woensdag van start gaat, is desondanks niet helemaal Bradley- en Gagaloos. De succesfilm A Star is Born wordt vrijdag uitgezonden.