Kanye West opnieuw beschuldigd van antisemitische uitlatingen

„Kanye was erg kwaad weet je, hij zei ’ik wil je slaan’ en ’je bent precies als die andere Joden’, bijna genietend van hoe beledigend hij kon zijn.” Dat zegt Klein, die met Ye samenwerkte voor zijn album Donda 2. „Hij deed die uitspraken in de hoop mij pijn te doen. Ik vroeg hem ’denk je echt dat Joden samenwerken om jou tegen te houden?’ en hij zei ’ja, ja dat doe ik’.”

In de BBC-documentaire reist presentator Mobeen Azhar naar de Cornerstone Christian Church in Californië, waarvan bekend is dat Ye hem bezoekt. Terwijl Azhar daar is, ontmoet hij een man die buiten de kerk in zijn auto woont en zegt dat West hem heeft gevraagd om zijn campagneleider voor de presidentsverkiezingen van 2024 te worden. De dakloze Mark zegt ook dat Ye regelmatig de kerk bezoekt waar de witte nationalist Nick Fuentes politieke bijeenkomsten houdt. De BBC heeft de beschuldigingen aan Ye doorgegeven voor de documentaire, maar die heeft niet gereageerd.