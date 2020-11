Frans en Mariska Bauer vieren 12,5-jarig huwelijk

„Vandaag 12,5 jaar getrouwd met mijn Maris !!!”, aldus een dolgelukkige Frans, die een foto van hun huwelijksdag uit 2008 op Instagram plaatste. Het stel was al een aantal jaar samen voordat ze elkaar officieel het jawoord gaven in de basiliek van Oudenbosch.

Frans en Mariska hebben hun liefde bezegeld met de komst van hun vier zonen: Christiaan, Jan, Frans en Lucas.

Onlangs verraste ’Maris’ haar hele gezin nog met haar deelname aan het programma The Masked Singer. Hierin was ze te zien als ’De Muis’. Toen de aflevering, waarin haar identiteit onthuld werd, op televisie te zien was, keken de Bauertjes samen thuis naar de show. Zowel Frans als de kinderen waren stomverbaasd toen bleek dat Mariska in het diepste geheim had deelgenomen aan het programma.

„Ik zei gewoon steeds dat ik even ging shoppen, als ik naar een repetitie moest. En dat geloofden ze hier allemaal”, grinnikte Mariska na afloop.