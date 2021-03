Inbreker geniet van douche in huis Johnny Depp

Het beveiligingsteam van de acteur had de politie gewaarschuwd, omdat de man de woning was binnengegaan. De politie trof de inbreker aan in een van de badkamers, waar hij een douche nam. Volgens TMZ weigerde de man de badkamer te verlaten, waardoor de deur ingebeukt moest worden.

De inbreker, die zich naar verluidt ook tegoed had gedaan aan de drankverzameling van de acteur, is aangehouden. Het is niet bekend of Depp op het moment van de inbraak zelf thuis was.