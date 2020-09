Prison Break krijgt zesde seizoen

Purcell gaf overigens verder geen details. Prison Break gaat over een groep gedetineerden die uit verschillende gevangenissen ontsnappen. Na vier seizoenen trok Fox in 2009 de stekker uit de serie. Er kwam in 2017 nog een vijfde seizoen, maar de ontvangst en de kijkcijfers vielen tegen.

Sindsdien steken er echter met regelmaat geruchten de kop op dat er toch een nieuw seizoen in de maak zou zijn.