Kalvijn ging Avastars doen toen John de Mol geld bood

„John vroeg: wil je dit programma presenteren?” herinnert Kalvijn. „Ik zei: nee, dat is niet mijn droom.” Maar De Mol drong aan. „Hij zei: ’dan ga je gewoon twintig dagen per jaar een vet programma presenteren’. En de budgetten bij de commerciële omroepen zijn gelukkig noemenswaardig, en ik moest toch een bruiloft betalen.”

Het SBS6-programma Avastars trok in de laatste weken op primetime minder dan 100.000 kijkers. De show was een zangwedstrijd met virtuele artiesten die worden aangestuurd door een professionele zanger en danser. Het programma zat al vanaf het begin in een dalende lijn wat betreft kijkcijfers.

Kalvijn vond het presenteren van de show leerzaam: „Ik dacht: ga ik nu een veilige show maken, een Lingo, waar niemand het over heeft? Of ga ik iets doen dat de toekomst is? Ik hou ervan te experimenteren, om iets te doen dat mensen niet snel vergeten. En je kan niet groeien als je niet af en toe op je bek gaat.”