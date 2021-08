Johan Derksen spreekt Wilfred Genee moed in voor begin Veronica Inside

„Maar ik spreek uit ervaring: werk is de beste therapie. En als je het uitstelt, wordt dat ook weer een moeilijke avond. Dus zet maar even door”, zei Derksen, die aan zijn laatste seizoen van Veronica Inside is begonnen.

Genee had dat zelf ook zo bedacht, antwoordde hij. „Ik weet niet of het verstandig is, maar we gaan het wel merken.”

Begin augustus overleed de vader van Genee aan een hartinfarct. Die kreeg hij nadat de moeder van de presentator van de trap was gevallen.