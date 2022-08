Meghan maakt comeback op Instagram met eigen account

Voordat Meghan aan de zijde van prins Harry verscheen en sindsdien nog maar zelden als individu wordt beschouwd, was zij de succesvolle Meghan Markle die een van de hoofdrollen speelde in de serie Suits en had ze een populair eigen lifestyleblog The Tig. Onder haar eigen naam had ze zo’n drie miljoen volgers op Instagram en deelde ze al het lief en leed uit haar leven.

De wereld lag aan haar voeten en ze begaf zich in kringen waar de meesten enkel van kunnen dromen. En toen was daar prins Harry. Haar leven veranderde in één klap in een sprookje, maar dat sprookje had ook een keerzijde. Om deze relatie te kunnen laten werken, moest ze een deel van haar eigen identiteit laten varen. Een klein voorbeeld daarvan is dat ze de controle over haar eigen sociale media kwijt was. Maar hoe klein dat ook mag lijken, voor Meghan, die ook niet meer met haar eigen achternaam wordt benoemd, voelde het groots. „Het was een enorme aanpassing om van dat soort autonomie naar een ander leven te gaan”, legt ze uit.

Toch hoefde ze niet helemaal van sociale media af. Meghan mocht Harry, William en Catherine vergezellen op @KensingtonRoyal. Enige nadeel daarvan was dat ze geen enkele controle op dat account had, laat staan zeggenschap. In april 2019, een maand voordat Archie werd geboren, lanceerden Meghan en Harry hun eigen Instagram-account @sussexroyal, waarop ze binnen zes uur al één miljoen volgers hadden. In tegenstelling tot het Kensington Royal account kon ze hier wel op plaatsen wat ze wilde, maar nadat Harry en Meghan officieel afstand namen van hun koninklijke taken, kon ze ook dit account vaarwel zeggen, gezien ze zichzelf nu niet meer ’royal’ mochten noemen.

Later verklaarde Meghan in gesprek met Fortune dat ze niet van plan was ooit terug te keren op sociale media, omdat ze het helemaal gehad had met het online pesten waar ze steeds slachtoffer was. Het koppel besloot bovendien naar de andere kant van de wereld te verhuizen in de hoop op meer privacy. Dat Meghan nu dus onthult alsnog terug te keren op Instagram is dan ook niet alleen groot nieuws, het staat - al is niet bekend wanneer of onder welke naam - ook symbool voor vooruitgang. Het lijkt hét bewijs te zijn dat zij en Harry op een kantelpunt zijn gekomen van al het drama dat hun leven de afgelopen drie jaar kenmerkte en er eindelijk weer ruimte is voor Meghan Markle.