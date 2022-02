Ye verwijdert berichten over Kim Kardashian

In drie volledig in hoofdletters geschreven berichten op Instagram schreef de muzikant dat Kardashian hem er zaterdag van heeft beticht ’a hit out on her’ te hebben, wat zoveel betekent als dat hij een prijs op haar hoofd zou hebben gezet. „Dit soort ideeën kunnen er voor zorgen dat iemand achter de tralies belandt, want dit soort spelletjes worden er gespeeld met de levens van zwarte mannen”, waarschuwt Ye, zoals de rapper tegenwoordig heet.

Later zondag circuleerden er beelden op social media van de muzikant op stap met de vier kinderen van het stel. Het is niet duidelijk of dat iets te maken had met het verwijderen van de berichten, maar niet veel later waren de posts van zijn social media verdwenen.

TikTok

Het openbare gekibbel tussen de rapper en de realityster, die zes jaar getrouwd waren voor ze een jaar geleden hun scheiding aankondigden, ging onder meer over een TikTok-filmpje waarin dochter North (8) verscheen. West was niet blij dat dit zonder zijn toestemming was gebeurd, maar Kim reageerde met een verklaring waarin ze stelde dat het feit dat hij haar steeds in het openbaar aanvalt schadelijker is dan de TikTok-filmpjes van North.

De scheiding van de twee lijkt voorlopig nog niet rond. De afgelopen tijd heeft Ye meerdere malen gezegd dat hij hoopt op een hereniging, maar hij haalde in interviews en op sociale media ook enkele keren stevig uit naar zijn ex. Kardashian datet inmiddels al een tijdje met Pete Davidson, terwijl Ye het sinds januari naar zijn zin lijkt te hebben met actrice Julia Fox.