NPO stelt ’op korte termijn’ actieplan op met omroepen voor veilige werkomgeving

„Bij de publieke omroepen zijn we allemaal enorm geschrokken van het grote aantal medewerkers dat negatieve en angstige ervaringen heeft opgedaan tijdens hun werk bij het programma DWDD”, zegt Leeflang. „Dit had nooit mogen gebeuren. Vanmorgen heb ik daar met staatssecretaris Gunay Uslu over gesproken en beiden zijn we tot de conclusie gekomen dat we snel en grondig moeten uitzoeken wat hier precies gebeurd is en wat we als publieke omroep kunnen doen om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen.”

Bekijk ook: Staatssecretaris Uslu wil actieplan NPO tegen grensoverschrijdend gedrag DWDD

Het doel is om met „concrete acties” te komen. „We doen dit ten eerste voor alle medewerkers van de publieke omroep; iedereen die voor en achter de schermen werkt bij onze programma’s. We willen ook begrijpen wat er nu precies gebeurd is bij DWDD, zodat we hiervan kunnen leren voor de toekomst.”

De Volkskrant sprak met ruim vijftig voormalige medewerkers van de talkshow over „grensoverschrijdend gedrag” van Matthijs van Nieuwkerk. Het ging volgens de medewerkers om „extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen.” Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.