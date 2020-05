Derde seizoen Sex Education uitdaging om intieme scènes

Of dat ook realistisch is, is nog maar de vraag. Vanwege de coronacrisis liggen alle producties in het Verenigd Koninkrijk momenteel stil. Eigenlijk zouden deze maand de voorbereidingen voor Sex Education beginnen.

De makers willen, net als bij de eerste twee seizoen, in de zomer draaien. Naar verwachting wordt er volgende maand een definitieve klap op gegeven omdat de productievoorbereidingen zo’n tien weken vereisen.

Vanwege de intieme scènes wordt het derde seizoen bovendien een uitdaging als de regel om afstand te houden in augustus nog steeds geldt. Mogelijk wordt het script daarop aangepast.