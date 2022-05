Henny Vrienten postuum geëerd als ’beste tekstdichter’

Stan Huygens Journaal

Young Captain worden is ook niet alles!

„Als je niet wint, kan het toch nog goed komen hoor”, volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Zij bemoedigde Adri Simamora (37), één van de drie finalisten voor de gewilde prijs voor aanstormende topbestuurders: de Young Captain Award. Zijzelf was kandidaat voor de prijs in 2008. „Ik ben he...