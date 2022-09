Omstreden Armie Hammer vindt onderdak bij Robert Downey Jr.

Eerder meldde Variety al dat Downey Jr. de volledige kosten voor Hammers verblijf in een afkickkliniek in Florida afgelopen jaar voor zijn rekening nam. Nu laten insiders weten dat de 36-jarige Hollywoodster mag verblijven in de ’extra huizen’ van zijn 57-jarige collega-acteur.

Hij werd onlangs gespot in de wijk Venice in Los Angeles. „Hij is nuchter en brengt veel tijd door met zijn vrienden en zijn kinderen”, aldus de bron tegenover de Amerikaanse nieuwssite.

Vrijdag verscheen er op Discovery+ een nieuwe docuserie over de gevallen ster. In House of Hammer zouden een aantal lijken uit de kast komen over de Hammer-dynastie. Armie is de achterkleinzoon van de miljardair en olietycoon Armand Hammer. Casey Hammer, de tante van Armie, zei over de serie: „Ik ga de meest donkere en gestoorde geheimen van de Hammer-familie onthullen.”

