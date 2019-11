Fans boos na teleurstellende tweet Adele

Adele Ⓒ Hollandse Hoogte

Een grote teleurstelling voor veel fans. Na een jaar lang niks van Adele (31) te hebben gehoord op Twitter plaatste zij gister weer een bericht op het platform. Helaas was dat niet de tweet waar haar volgers op hoopten. In plaats van de aankondiging van een eventueel nieuw album, maakte de zangeres haar volgers attent op de aanstaande verkiezingen in Groot-Brittannië.