R. Kelly betaalt rest alimentatieschuld terug

De schuld was in eerste instantie een stuk hoger, maar volgende maand hoestte Kelly al ruim 62.000 dollar op. De 52-jarige zanger moet zijn ex, met wie hij van 1996 tot en met 2009 getrouwd was en drie kinderen heeft, maandelijks 21.000 dollar betalen. De kans dat Kelly in de toekomst weer ’vergeet’ zijn ex te betalen is echter wel aanwezig. Eerder verzocht de zanger in de rechtbank of het bedrag kon worden verlaagd omdat hij het niet kon betalen, maar dat werd afgewezen.

De financiële situatie van Kelly is flink onder druk komen te staan sinds hij eerder dit jaar door verschillende vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik. De zanger, die op borgtocht vrij is, moet zich volgende week weer melden in de rechtbank. Hij wordt ervan verdacht vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt.