Plagiaatzaak ’traumatiserend’ voor Ed Sheeran

Mill beschreef het geschil als „vreselijk ongelukkig” en voerde aan dat het „nooit voor de rechter had moeten komen”. Sheeran was opnieuw aanwezig en hoorde hoe de tegenpartij hem nogmaals beschuldigde dat hij „als een ekster” bepaalde delen van het nummer Oh Why van singer-songwriter Sami Chokri „leende” voor zijn eigen wereldhit Shape of You.

De zaak werd de afgelopen elf dagen inhoudelijk behandeld in Londen. De uitspraak wordt in de komende dagen of weken verwacht, meldt de BBC. De rechter stelde dat hij „de tijd zou nemen” om tot een oordeel te komen.

Gelijkenissen

Sheeran liet de rechter eerder geheel op eigen wijze horen dat melodieën in de popmuziek wel vaker op elkaar lijken. De zanger zong toen hij verhoord werd stukjes uit Feeling Good van Nina Simone en No Diggity van Blackstreet. „Als je ze in dezelfde toonsoort zet dan klinken ze hetzelfde”, legde hij uit.

In dat laatste nummer wordt overigens gebruik gemaakt van een sample uit Grandma’s Hands van wijlen Bill Withers.