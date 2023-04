Premium Het beste van De Telegraaf

Tentoonstelling ’Vorm en materiaal’ nu in Beelden aan Zee Britse Henry Moore gebruikte natuur als belangrijkste inspiratiebron

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Bezoekers bewonderen het monumentale Three Way Piece (1964-65). Ⓒ Foto Gerrit Schreurs

De Britse beeldhouwer Henry Moore (1898-1986) moet een kind geweest zijn voor wie een mooie kiezelsteen, schelp of gevonden muizenschedeltje de grootste schatten waren. Ook als volwassen kunstenaar maakte hij graag lange wandelingen over zijn landgoed Perry Green waar hij botten of verweerde stenen opraapte en als trofeeën naar zijn atelier meenam. De natuur in al zijn verschijningsvormen bleef altijd zijn grootste bron van inspiratie.