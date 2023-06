Joost Prinsen is blij dat liefde voor Emma en Noraly naast elkaar kan bestaan

Zijn vrouw Emma overleed in 2020, nadat ze bijna een halve eeuw samen waren. Nu heeft hij een relatie met oud-nieuwslezeres Noraly Beyer. „Het is heel prettig dat Noraly heel verstandig met mijn gemis is omgegaan”, aldus Prinsen. „Want het is heel dubbel. Dat je iemand mist terwijl je eigenlijk al iemand anders hebt. Je weet pas dat dat naast elkaar kan bestaan als je dat meemaakt. En het is dan wel van belang dat de nieuwe persoon in je leven het goed weet te hanteren.”

Prinsen vindt het soms raar dat mensen hem nu alleen zien als ’de man van Noraly’, terwijl hij bijna vijftig jaar ’de man van Emma Wildeman’ was. „Veel mensen spreken mij nu aan op Noraly, omdat zij bekend is”, vertelt hij. „Emma was bij het grote publiek helemaal niet bekend, en zij wilde dat ook niet. Maar ik kuste wel de grond waarop zij liep. Daarom wil ik haar óók vermelden.”

De Met het met op tafel-bedenker is er inmiddels achter gekomen dat hij niet gemaakt is om alleen te zijn. „Ik ben in mijn leven niet lang alleen geweest”, concludeert hij. „Ik kán het wel alleen. Maar ik vind het niet prettig en ik ben er niet zo goed in.” Na de dood van Emma moest hij zichzelf dwingen tot een zekere routine. „Ik moest elke dag koken. En als ik ging slapen moest de keuken opgeruimd zijn. Ik moest elke dag een wandeling maken. Ik heb het eerste halfjaar heel hard moeten werken, anders was ik er aan onderdoor gegaan.”