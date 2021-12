Jennifer Aniston trok zich speculaties over zwanger zijn persoonlijk aan

Alhoewel er, zo merkt ze op, door onder meer de documentaire over Britney Spears en een nieuwe serie rond Monica Lewinsky tegenwoordig wel kritischer gekeken wordt naar hoe vrouwen in de media worden behandeld, ziet de actrice niet veel verbetering. „Hoe de tabloids en de media toen met de persoonlijke levens van mensen omgingen, dat doen normale mensen nu op social media. Het is bijna alsof de roddelbladen het stokje hebben overgedragen aan elke Jan Lul achter een computerscherm die anderen beledigt in de comments. Ik vraag me vaak af wat mensen daar nu uithalen.”

De speculaties over haar eigen leven heeft ze altijd onprettig gevonden. „Ik heb al heel lang geen roddelblad bekeken. Ben ik nog steeds in verwachting van een tweeling? Word ik een wondermoeder van 52?” Serieuzer vertelt ze dat dat soort geruchten haar in het verleden wel raakten. „Ik trok me dat persoonlijk aan - vooral de zwangerschapsspeculaties en dat eeuwige ’ze verkiest haar carrière boven kinderen’. Dan had ik zoiets van: je hebt geen idee wat er met mij aan de hand is; persoonlijk, medisch, waarom ik geen.. kan ik kinderen krijgen? Ze weten niets over je, en dat was heel pijnlijk en gewoon naar.”