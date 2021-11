Brass Against-zangeres Sophia Urista plast over fan tijdens concert

De beelden van de ’golden shower’ op een festival in Florida werden afgelopen weekend veel gedeeld op sociale media. „Sorry, Sophia ging erg op in de act”, schrijft de groep op Twitter. „De rest van de bandleden hadden dit niet verwacht en waren niet van het voornemen op de hoogte. Het zal nooit weer gebeuren tijdens een optreden van ons.”

De zangeres had overigens eerder tijdens het concert wel aangekondigd dat zij van plan was over een fan heen te plassen. Zij pakte een volle fles water en beloofde een publieke plasbeurt als zij de fles in één keer zou leegdrinken. Urista beloofde echter in een beker of blikje te plassen als een fan haar deze zou aanreiken.

Er meldde zich een fan met een blikje, die vervolgens op het podium moest gaan liggen. Het is niet duidelijk of de zangeres wel probeerde het blikje te raken. Maar de straal was zo heftig dat het meeste van de urine op de fan belandde.