Jay Lopez uit ’Een huis vol’ weer gelukkig in de liefde

Ⓒ Stijn Ghijsen/KRO-NCRV

Dit jaar verzamelden zich niet alleen ’papa Jay’ en zijn vijf kinderen aan de ontbijttafel, maar schoof ook zijn vriendin Saffiera aan. Tegenover Shownieuws bevestigt Jay Lopez - een alleenstaande vader uit Rotterdam die bekend werd door het programma Een huis vol - dat hij weer gelukkig is in de liefde. Sinds november is het stel al samen.