Handgeschreven songtekst Bob Dylan geveild

Geïnteresseerden moeten diep in de buidel tasten voor de songtekst. Het blaadje wordt aangeboden voor 2,2 miljoen dollar. Mocht dat bedrag worden neergeteld dan is dat een record voor een songtekst. Ook het vorige record staat op naam van Dylan. In 2014 werd de tekst van Like a Rolling Stone geveild voor 2 miljoen dollar.

De tekst van The Times They Are-a Changin’ schreef de nu 78-jarige zanger op gelijnd papier. Op het blaadje staan ook teksten die niet in het nummer kwamen en korte notities die Dylan maakte tijdens het schrijven.

Op Moments in Time worden ook de teksten van Subterranean Homesick Blues (1,2 miljoen dollar) en Lady Lady Lay (650.000 dollar) geveild. Maar „die zijn lang niet zo belangrijk en iconisch”, aldus eigenaar Gary Zimet tegen Reuters.