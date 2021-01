Halfzus Meghan: mijn boek is geen aanval

„In tegenstelling tot al het geroddel en de geruchten is mijn boek nooit bedoeld als aanval op mijn zus”, zegt Samantha, die al jaren geen contact meer heeft met de vrouw van prins Harry, tegen Us Weekly. Volgens haar is het een boek waarvan lezers kunnen leren en worden zowel de goede als de slechte dingen belicht. „Ik heb al gezegd dat ik geen roddelblad aan het schrijven was. Dat zei ik twee jaar geleden al, maar niemand wil me geloven.”

Samantha belooft dat het geen saai boek is. „Mensen zullen het zelf moeten lezen om een oordeel te kunnen vellen, omdat alles wat ze gehoord hebben van horen zeggen is. Er is maar één manier om erachter te komen hoe het zit.”

Hoewel Samantha haar boek niet ziet als een aanval op Meghan, uitte ze eerder publiekelijk kritiek op haar. Ze nam het ook herhaaldelijk op voor hun vader Thomas Markle, met wie Meghan ook geen contact meer heeft.