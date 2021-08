De opvolgster van Dolly Parton lijkt gevonden

Geboren in het nietige Sandy Hook in Kentucky, woont en werkt de Amerikaanse sinds een paar jaar in ’music city’ Nashville. Hier maakte ze ook debuutalbum First time feelings, dat behalve country ook de nodige blues, folk en softe rock bevat. Traditiegetrouw wordt er vooral heel wat (liefdes)leed bezongen. Weinig nieuws of revolutionairs aan de muziek zelf dus, maar de maakster en haar volkomen eigen, onherroepelijke herkenbare stem wil je absoluut eens gehoord hebben.

✭✭✭✩