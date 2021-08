Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe presentator van ’Temptation island’ Viktor Verhulst: ’Directheid wordt mij niet in dank afgenomen’

Door Patricia Cortie

„Een psychologische thriller.” Zo vat presentator Viktor Verhulst (26) het tweede seizoen van Temptation island: love or leave samen. Vier stellen met een serieuze relatie testen in het programma of hun partner de ware is, of dat ze een betere klik hebben met een ander. „Het zit vol verrassingen die je totáál niet ziet aankomen.”