Stromae droomt van winnen Grammy Award

„De Grammy’s zijn een van de meest prestigieuze ceremonies ter wereld, dus daar droom je als artiest natuurlijk van. Als Franstalige zanger zou het nog specialer zijn. Het zou een echte erkenning zijn van mijn werk buiten Europa”, aldus Stromae.

In het verleden wonnen slechts twee Belgen een Grammy: Gotye won in 2013 de prijs voor lied van het jaar met Somebody That I Used To Know en in 1964 sleepte zangeres Sœur Sourire met Dominique het beeldje voor beste gospelsong binnen.

„Het zou geweldig zijn om aan te sluiten in die selecte club”, zegt Stromae, de artiestennaam van Paul Van Haver. „Ik vind die nummers trouwens geweldig. Maar het zou ook aantonen dat je, zelfs als je uit een klein land als België komt, grootse dingen kan bereiken.”

De 65e editie van de Grammy Awards vindt plaats op 5 februari in Los Angeles. De nominaties worden op 15 november bekendgemaakt.