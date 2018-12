Mariah Carey cancelt kerstshows

„Net als het kerstseizoen aanbreekt, heb ik mijn eerste ’cadeautje’ al te pakken. Door de griep die ik had, heb ik ook een luchtweginfectie opgelopen. Jullie weten dat ik niets mooiers vind dan kerst en dat ik erg uitkijk naar mijn shows, maar ik moet nu echt even naar mijn dokter luisteren. Ik treed pas weer op als dat van hem mag.”

Ondanks het cancelen van een aantal shows, lanceerde de popdiva wel de video van haar nieuwe kerstsingle The Star. Dit deed ze exclusief bij Entertainment Tonight. Het nummer is de titelsong van de gelijknamige tekenfilm, die het kerstverhaal vertelt vanuit het perspectief van dieren. Onder andere Oprah Winfrey en Kelly Clarkson spreken de stemmen van de dieren in.

Leuk detail is dat Mariah’s kinderen Roc en Roe, de zesjarige tweeling die ze met haar ex Nick Cannon heeft, een rolletje spelen in de clip. De kinderen zingen zelfs een stukje mee. Volgens Mariah is met name haar dochter Roe ’een geboren zangeres’.