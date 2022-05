Shary-An en verloofde Nena verwachten tweede kindje

„Samen met jullie wil ik groeien, samen met jullie wil ik zijn. We leven momenteel in zo’n bijzondere tijd, mijn hart stroomt over bij het idee dat we dalijk met z’n vieren zijn”, schrijft Shary-An bij de foto. Ze zet daarbij ’trots’ en ’verliefd’ op haar gezin te zijn.

In mei vorig jaar werd dochtertje Billie geboren. Toen was Nena zwanger. Dit keer draagt Shary-An hun kindje.