Anousha Nzume leert zoon politie te vermijden

Dat vertelde zij dinsdag in een interview op NPO Radio 1. „Zelfs wanneer je als persoon van kleur alles doet wat de politie zegt, zoals George Floyd dat ook deed, dan nog kan je vermoord worden”, stelde ze. „Dat is vreselijk.” Nzume, die rollen had in series als Het Zonnetje in Huis, SamSam en Vrouwenvleugel, realiseert zich dat zij en haar gezin bevoorrecht zijn dat zij de genoemde maatregelen kunnen nemen. „Veel mensen van kleur kunnen dat niet, omdat er heel veel economische ongelijkheid is voor deze groep. En mede daardoor wordt deze groep nu ook disproportioneel getroffen door de coronacrisis.”

In de Verenigde Staten zijn sinds 2014 vijfduizend mensen door politiegeweld om het leven gekomen. Een op de vijf was Afro-Amerikaans. „Dat betekent dat er twee keer per week een zwart persoon wordt doodgeschoten door de politie”, rekent Nzume voor. „Terwijl het percentage zwarte Amerikanen slechts 13 procent is.”

Afschuwelijke speech

Veel van die zaken halen het nieuws omdat er sprake is van op z’n minst dubieuze omstandigheden, zoals bij George Floyd, stelt de actrice. De zwarte man werd aangehouden, omdat hij zou hebben betaald met een vals biljet. Een van de witte agenten ging bijna negen minuten op zijn nek zitten, waarna Floyd overleed. Zijn dood leidde tot de golf van protesten die het land nu al dagen bezighoudt.

De actrice wordt heel moedeloos van de gebeurtenissen van de afgelopen week. „Zeker die afschuwelijke speech van Trump, en het teargassen van vreedzame demonstranten.” Maar ook Nederland kent een probleem als het gaat om politiegeweld en mensen van kleur, beklemtoont ze. „De moord op Mitch Henriquez was gefilmd. Er zijn slechts twee agenten veroordeeld, en die lopen nog steeds vrij rond”, zegt Nzume.

De betrokken agenten kregen overigens in werkelijkheid een voorwaardelijke straf voor mishandeling met de dood tot gevolg. Een van de twee agenten werd in hoger beroep vrijgesproken, de ander ging in cassatie